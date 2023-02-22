محلل: نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية يعطى دفعة قوية للاقتصاد

قال محمد عبد الوهاب المحلل الإقتصادي والمستشار المالي، إن نجاح مصر في طرح صكوك سيادية لأول مرة هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره احد الإقتصادات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، وهو ما يدلل عليه تغطية الاكتتاب 4 مرات وفق تصريحات الحكومة.



وهذا ما يفتح الباب لنجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك والذي يمتد على ثلاث سنوات ويهدف جمع 5 مليارات دولار، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

واشار عبد الوهاب فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الحكومة استعدت الطرح بشكل جيد ، سواء من الناحية التشريعية أو الاجرائية ، وهو ما سأعد في نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية بالدولار.



وأكد محمد عبد الوهاب ، أن جمع 1.5 مليار دولار من الطرح الأول للصكوك السياسة المصرية سيعطي الحكومة القدرة على توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد كما سيساعد في ضبط سعر الصرف وتحجيم السوق السوداء وسط الشائعات المنتشرة حاليا ، بوجود تعويم جديد في شهر مارس وأن الدولار سيصل الى 40 جنيها.



وأوضح المحلل الاقتصادي، أن توافر الدولار بالسوق هو الضمانة الأساسية لاستقرار أسعار السلع حيث أنه يقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق وبالتالي يعطى ثقة للمستثمر الخارجي في استقرار الاقتصاد، وهو ما يعطي ميزة جديدة للإقتصاد المصري في ظل استمرار الاضطرابات العالمية وارتفاع معدلات التضخم ، وتوقف سلاسل الإمداد ، وهو ما يخلق ضبابية في الرؤية وعدم يقين في العديد من الأسواق حول العالم.



وشدد عبد الوهاب ان توافق الصكوك السيادية المصرية مع الشريعة الإسلامية كان له بالغ الأثر في جذب فئات جديدة من المستثمرين خصوصا من منطقة الخليج والدول الإسلامية ، وهو ما يدعم نجاح برنامج الصكوك المصري خلال الفترة المقبلة.



وأضاف عبد الوهاب، إن الصكوك وفرت أداة تمويل جديدة منخفضة التكلفة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن الازمة الاقتصادية الحالية ، كما أنه يدعم مشروعات التنمية التي ادرجتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.