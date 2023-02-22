عضو بالكونجرس يقدم مشروع قرار لسحب القوات الأمريكية من سوريا

قدم عضو الكونجرس الجمهوري، مات جويتز، اليوم الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس النواب يلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال جويتز، لإنه على الرغم من عدم وجود تفويض من الكونجرس، فإن القوات الأمريكية في سوريا يبلغ مجموع أفرادها 900 شخص.

وقال السيناتور الأمريكي في بيان: "حتى الآن، لم يأذن الكونجرس بالوجود الحركي للقوات العسكرية الأمريكية في سوريا بأي شكل من الأشكال".

وأوضح جويتز، أن وضع مشروع القانون، الذي يؤثر على قضايا الحرب والسلام، يلزم مجلس النواب بطرحه للتصويت في غضون 18 يومًا بعد تقديمه.