لحماية أمريكا.. روسيا تتهم 3 دول برفض التعاون في تحقيقات «السيل الشمالي»

كشف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، لا تزال جارية في مجلس الأمن.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح نيبينزيا ردًا على سؤال حول إمكانية التصويت على الوثيقة هذا الأسبوع: "سنرى، لنعطيهم الوقت".

واتهم الدول الغربية بأنها ليست مهتمة بإجراء تحقيق موضوعي في التفجيرات، قائلًا: "بعد الجولة الأولى، لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي قضية، وهذا بالطبع يعزز شكوكنا".

وأضاف المندوب الدائم لروسيا، أن الدول الغربية لا تبدي أي رغبة في التعاون مع روسيا في تحقيق تفجيرات خطوط أنابيب الغاز.

ولفت: "لدينا شكوك جدية بشأن فعالية وشفافية وحيادية التحقيقات الجارية في عدد من الدول، ولا نرى لديهم أي رغبة في التعاون معنا".

وتابع نيبينزيا، أن الانفجارات على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، تمثل استخداما للقوة التي تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ألمانيا والدنمارك والسويد "تجاهلت الرسائل التي بعثها إليها رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، في أكتوبر 2022، بشأن مشاركة ممثلين عن السلطات التنفيذية الاتحادية الروسية المختصة وشركة غازبروم في التحقيق."

وقال: "لا نعرف أي شيء عن التحقيق لأن الدول الرائدة لا تشاركنا التفاصيل.. لا نعرف ما الذي تفعله الدنمارك وألمانيا والسويد بشأن التحقيق، إنهم يرفضون التعاون معنا بهذا الشأن".

وأشار إلى أن تحقيقات سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد في انفجارات خط أنابيب الغاز، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة.