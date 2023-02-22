عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحماية أمريكا.. روسيا تتهم 3 دول برفض التعاون في تحقيقات «السيل الشمالي»

نورد ستريم
نورد ستريم

كشف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، لا تزال جارية في مجلس الأمن.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح نيبينزيا ردًا على سؤال حول إمكانية التصويت على الوثيقة هذا الأسبوع: "سنرى، لنعطيهم الوقت".

واتهم الدول الغربية بأنها ليست مهتمة بإجراء تحقيق موضوعي في التفجيرات، قائلًا: "بعد الجولة الأولى، لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي قضية، وهذا بالطبع يعزز شكوكنا".

وأضاف المندوب الدائم لروسيا، أن الدول الغربية لا تبدي أي رغبة في التعاون مع روسيا في تحقيق تفجيرات خطوط أنابيب الغاز.

ولفت: "لدينا شكوك جدية بشأن فعالية وشفافية وحيادية التحقيقات الجارية في عدد من الدول، ولا نرى لديهم أي رغبة في التعاون معنا".

وتابع نيبينزيا، أن الانفجارات على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، تمثل استخداما للقوة التي تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ألمانيا والدنمارك والسويد "تجاهلت الرسائل التي بعثها إليها رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، في أكتوبر 2022، بشأن مشاركة ممثلين عن السلطات التنفيذية الاتحادية الروسية المختصة وشركة غازبروم في التحقيق."

وقال: "لا نعرف أي شيء عن التحقيق لأن الدول الرائدة لا تشاركنا التفاصيل.. لا نعرف ما الذي تفعله الدنمارك وألمانيا والسويد بشأن التحقيق، إنهم يرفضون التعاون معنا بهذا الشأن".

وأشار إلى أن تحقيقات سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد في انفجارات خط أنابيب الغاز، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة.

انفجار أمريكا روسيا اليوم مجلس الأمن روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

زلزال جديد يقترب.. عالمان هولندي وتركي يثيران الجدل بكارثة أخرى بهذه المناطق

قرار مفاجئ من كولر بشأن مصير "سافيو"

ترشيحاتنا

وسط استعراض القوة العسكرية.. أزمة غذاء تلوح في الأفق بكوريا الشمالية

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

لحماية أمريكا.. روسيا تتهم 3 دول برفض التعاون في تحقيقات «السيل الشمالي»

رياح وأتربة تحد من الرؤية.. تحذير عاجل من طقس السعودية اليوم

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك السابق قبل مواجهة الترجي

هدوء الدولار أمام الجنيه.. وهذا سعره في البنوك اليوم الأربعاء 22-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«ربما لا يحتاج المريض إلى علاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

طابع فرعوني.. ملابس مضيفات مصر للطيران تثير الجدل عبر الفيسبوك |شاهد

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ