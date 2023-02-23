أسواق المال العربية تغلق على تباين.. مؤشر البحرين العام يرتفع 0.34 نقطة.. وانخفاض بورصة الكويت







تراجع مؤشرات البورصة المصرية



البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



مؤشر البحرين الإسلامي يرتفع 1.08 نقطة



بورصة قطر تغلق على انخفاض

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات أمس، الأربعاء 22-2-2023، حيث أغلقت بورصات البحرين، و الأردن على ارتفاع، و بورصات مصر، قطر،الكويت، و فلسطين تغلق على انخفاض.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام أمس خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليصل إلى 1.068 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 1.54% ليبلغ 16777.2 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.49% مسجلاً 2936.76 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.69% لينهي التعاملات عند مستوى 4387.47 نقطة.



مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,936.21 نقطة بارتفاع وقدره 0.34 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.58 نقطة بارتفاع وقدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 859 ألفاً و649 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 262 ألفاً و70 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

بورصة قطر تغلق منخفضة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بنسبة 0.27 بالمئة، أي بمقدار 29.39 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 664.84 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم تداول 116 مليونًا و18 ألفًا و525 سهمًا، بقيمة 350 مليونًا و472 ألفًا و150.771 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11670 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.33%، عند مستوى 2668.57 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3026 صفقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 4ر46 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7303 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 63ر0 %.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم تداول 8ر95 مليون سهم عبر 8255 صفقة نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر8 نقاط ليبلغ مستوى 45ر5509 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 % من خلال تداول 4ر45 مليون سهم عبر 2876 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر60 نقطة ليبلغ مستوى 21ر8163 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 73ر0 % من خلال تداول 4ر50 مليون سهم عبر 5379 صفقة بقيمة 8ر20 مليون دينار .

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر10 نقاط ليبلغ مستوى 62ر5647 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 % من خلال تداول 6ر41 مليون سهم عبر 2505 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 ملايين دينار .



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.14%، ما يعادل0.92، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 658.74 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 158,92 سهماً، بقيمة إجمالية 208,919 دولار، نفذت من خلال 80 صفقة.