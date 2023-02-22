توقعات بإنخفاض التضخم في بريطانيا 2% بنهاية 2023

يتوقع خبراء أن ينخفض ​​معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل من 2٪ بحلول نهاية العام، وهو ما يمنح دفعة للمالية العامة قبل الانتخابات العامة في عام 2024.

وجاء في للتنبؤات بأن انخفاض أسعار الغاز هذا العام مؤشر لإنخفاض لأسعار المستهلك من مستوى الشهر الماضي البالغ 10.1٪ ، وقد يدعم انتعاش مستويات المعيشة للأسر ويقنع بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، حسبما ذكرت “ذا جارديان”.

وقال بنك الاستثمار سيتي إن من المرجح أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.3٪ في نوفمبر ، أقل من تقدير بنك إنجلترا لمعدل التضخم بنسبة 4٪ في الربع الأخير من العام.

وقال مدير الصندوق إنفيستيك إنه قد ينخفض ​​إلى 1.6 بالمئة بحلول ديسمبر،و ظل التضخم في خانة العشرات منذ يوليو الماضي، باستثناء انخفاض قصير إلى 9.9٪ في أغسطس، مما أدى إلى موجة من مطالب الأجور لتعويض العمال عن فقدان القوة الشرائية.

كانت معظم الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، والتي صرح كبير الاقتصاديين البريطاني ، بنيامين نابارو ، بشأنها إنها تنخفض الآن بمعدل أسرع مما كان متوقعًا في بداية العام.

من المتوقع أيضًا أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا تأثير مخفف على الإنفاق الاستهلاكي ، مما يقلل الضغط على الأسعار.