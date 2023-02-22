رئيس البنك الزراعي المصري: نستهدف إنشاء 65 فرعا بقرى حياة كريمة

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك يقدم خدمات للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، وانتهينا من 65 فرع بقرى حياة كريمة، ونستهدف إنشاء أكثر من 65 فرعا بقرى حياة كريمة، وخلال شهرين سيتم الانتهاء منها".

وأضاف “علاء فاروق” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” أن البنك افتتح أول فرع للشركة الزراعية التابعة له في سيوة في الفترة الماضية، ويقدم خدمات كثيرة للمواطنين.

وفيما يخص مشروع "معاشك في إيدك"، أوضح أنه مشروع مقدم للأهالي وكبار السن، موضحا: المشروع يستهدف جمع الأموال وإعطاء فوائد وجوائز على كل مبلغ يتم دفعه في المشروع.

وأكمل: “33 ألف مواطن استفادوا من برنامج باب رزق وحققوا نجاح منقطع النظير”.