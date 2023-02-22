أستاذ اقتصاد زراعي يكشف تفاصيل مهمة لحل أزمة أسعار الدواجن .. فيديو

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدواجن سلعة استراتيجية، مشيرا إلى أنها تؤثر على أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، وحدثت أزمة في دورة الدواجن في المرحلة السابقة نتيجة أزمة الأعلاف وتراكم الأعلاف في الموانئ وانفرجت تلك الأزمة.

وقال أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الحكومة اتخذت مسارين لحل الأزمة، وهما مسار على المدى القصير ومسار على المدى الطويل، مؤكدا أن المسار القصير يتضمن الاستيراد لسد فجوة السوق المحلي.

وتابع أستاذ الإقتصاد الزراعي، أن حل الأزمة على المدى الطويل من خلال قرارات رئيس الوزراء اليوم بالنسبة للأعلاف من فول الصويا والذرة الشامية.

أسعار ضمان للزراعة

وأشار أشرف كمال إلى أنه لأول مرة يتم الإعلان عن أسعار ضمان للزراعة.