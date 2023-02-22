رغم التعارض.. ماذا حدث في أول اجتماعات لسفيرة واشنطن الجديدة بروسيا؟

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن اللقاء الأول وتبادل الآراء مع سفيرة واشنطن الجديدة في موسكو لين تريسي، جرى بصورة عملية وإيجابية، رغم أن المواقف لا تزال متعارضة تماما.

وحسب “روسيا اليوم”، قال ريابكوف: “بناء على انطباعاتي، يُمكنني القول إن الاجتماعات الأولى وتبادل الآراء مع السفيرة تريسي جرت بطريقة عملية. هذا لا يعني أننا اتفقنا على شيء ما أو توافقنا مع شيء ما”.

وأكد ريابكوف أن المواقف متناقضة تمامًا، فهي لا تتناسب جذريا مع بعضها البعض، لكن هذا هو الواقع.

وأضاف: "على الأقل لدينا فكرة جيّدة، هي وأنا، حول الأمور الموجودة على المحك. لديها خبرة كافية في موسكو".

ولفت إلى أنها تتعامل مع بيئة مألوفة بالمعنى السياسي وأي بيئة أخرى، مستطردًا "أعتقد أن هذا عامل في الفترة الحالية يمكن أن يساعد، إن لم يساعد في حل المشاكل، فعلى الأقل لن يتدخل في البحث عن مثل هذه الحلول ".

وأكد أن بلاده ستواصل الحوار، وستطرح عليها أسئلة من مختلف الأنواع، كما حدث بالفعل خلال الاجتماعات، حيث تم التواصل والحديث عن مواضيع حادّة وعاجلة.