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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: طلبت من رئيس وزراء بريطانيا سرعة إمداد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي :"أجريت مكالمة مع صديق حقيقي لأوكرانيا، وهو ريشي سوناك، وناقشنا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارتي إلى لندن".

وأضاف الرئيس الأوكراني:" نقدر فهم المملكة المتحدة أن سرعة إمدادات المساعدات العسكرية هي نجاح في ساحة المعركة، معا نحن نقرب انتصارنا المشترك".

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال اليوم الأربعاء، إن الوحدة التي لا تقهر للشعب الروسي هي مفتاح انتصار روسيا.

وأضاف بوتين، في تهنئته بمناسبة عيد المدافع عن الوطن: "أصدقائي الأعزاء، يؤمن شعبنا بكم، في المدافعين عن روسيا، بمصداقيتك وتصميمك وتفانيك للوطن والقسم. يساعد ملايين الأشخاص بإخلاص، بناءً على دعوة قلوبهم، الجنود في الخطوط الأمامية”.

وشدد الرئيس الروسي، على أن هذه الوحدة التي لا تنكسر هي مفتاح انتصارنا.

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