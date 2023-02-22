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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الوحدة التي لا تقهر للشعب الروسي هي مفتاح انتصار روسيا.

وأضاف بوتين، في تهنئته بمناسبة عيد المدافع عن الوطن: "أصدقائي الأعزاء، يؤمن شعبنا بكم، في المدافعين عن روسيا، بمصداقيتك وتصميمك وتفانيك للوطن والقسم. يساعد ملايين الأشخاص بإخلاص، بناءً على دعوة قلوبهم، الجنود في الخطوط الأمامية”.

وشدد الرئيس الروسي، على أن هذه الوحدة التي لا تنكسر هي مفتاح انتصارنا.

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ووصف بوتين، يوم المدافع عن الوطن بأنه عطلة وطنية، ويرمز إلى التاريخ البطولي للجيش والبحرية الروسية والعلاقة التي لا تنفصم بين جميع الأجيال من المدافعين عن الوطن الأم.

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