بوتين: الجيش الروسي يقاتل النازية الجديدة في أوكرانيا ببطولة وشجاعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا يقاتلون النازية الجديدة في أوكرانيا ببطولة وشجاعة، لحماية المواطنين الروس في أراضيها التاريخية.

وقال بوتين في تهنئته بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "الآن مقاتلونا يقاتلون ببطولة ضد النازية الجديدة التي ترسخت في أوكرانيا، ويحمون شعبنا في أراضينا التاريخية، ويقاتلون بشجاعة وبطولة".

إلي ذلك، قال بوتين، إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتقوية الثالوث النووي.

وأضاف بوتين، أن “حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية البحرية ستصل إلى 100٪ بعد قبول الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث في البحرية، وستنضم ثلاث طرادات أخرى إلى الأسطول في السنوات المقبلة”.

كما أعلن بوتين، أن أولى منصات إطلاق نظام صواريخ سارمات “الشيطان-2” ستبدأ الخدمة القتالية هذا العام.

وقال الرئيس الروسي: "هذا العام، ستدخل أولي منصات إطلاق نظام صواريخ سارمات في الخدمة القتالية. وسنواصل الإنتاج المتسلسل لصواريخ “كينجال” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطلق من الجو ونبدأ في تسليم كميات كبيرة من صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت المطلقة من البحر"