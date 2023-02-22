عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: سنعمل على تعزيز وتقوية الثالوث النووي.. والقوة البحرية ستصل إلى 100%

بوتين: سنعمل على
بوتين: سنعمل على تعزيز وتقوية الثالوث النووي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتقوية الثالوث النووي.

وقال بوتين، في خطاب بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، "سوف نولي اهتماما متزايدا، كما في السابق، لتقوية الثالوث النووي".

وأضاف بوتين، أن “حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية البحرية ستصل إلى 100٪ بعد قبول الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث في البحرية، وستنضم ثلاث طرادات أخرى إلى الأسطول في السنوات المقبلة”.

بسبب روسيا .. البنتاجون يحذر الصين من عواقب وخيمة

بيان عاجل من روسيا بشأن توجيه ضربة نووية لـ أوكرانيا

قال: "مع اعتماد الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث في البحرية، ستصل حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية البحرية إلى 100٪. في السنوات المقبلة، سيتم دعم القوة القتالية للأسطول بثلاث طرادات أخرى من هذا المشروع".

روسيا بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

تراجع الأرز بعد ساعات من قرار وزارة التموين.. اعرف سعر الكيلو الآن

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية

بسبب روسيا .. البنتاجون يحذر الصين من عواقب وخيمة

السعودية.. إجراء عاجل من الجوازات احتفالا بذكرى التأسيس

منحدر للكراسي المتحركة .. الأمريكيون يشككون في صحة بايدن بعد سقوطه من الطائرة

ضابط أمريكي: بدون اتفاقيات الحد من التسليح سيكون هناك سباق نووي

أزمة كبرى.. الجفاف يثير المخاوف بشأن إنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا

إنهاء الحرب قريبا.. تحذير عاجل من أمريكا لـ أوكرانيا بشأن تقليل الدعم

عضوة بالكونجرس: حرب بايدن في أوكرانيا هدية على طبق من ذهب للصين

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

أمريكا تعتزم الكشف عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة.. تفاصيل

أمام الأمم المتحدة.. مصر تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

هل يقلد أمير كرارة تومي شيلبي بطل Peaky Blinders في سوق الكانتو؟

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ