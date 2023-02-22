بوتين: سنعمل على تعزيز وتقوية الثالوث النووي.. والقوة البحرية ستصل إلى 100%

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتقوية الثالوث النووي.

وقال بوتين، في خطاب بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، "سوف نولي اهتماما متزايدا، كما في السابق، لتقوية الثالوث النووي".

وأضاف بوتين، أن “حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية البحرية ستصل إلى 100٪ بعد قبول الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث في البحرية، وستنضم ثلاث طرادات أخرى إلى الأسطول في السنوات المقبلة”.

قال: "مع اعتماد الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث في البحرية، ستصل حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية البحرية إلى 100٪. في السنوات المقبلة، سيتم دعم القوة القتالية للأسطول بثلاث طرادات أخرى من هذا المشروع".