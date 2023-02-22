بيان عاجل من روسيا بشأن توجيه ضربة نووية لـ أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، إن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية خلال حرب أوكرانيا.

وقال كيلين، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، “في هذا الصراع؟ لا، لدينا عقيدة واضحة للغاية، وهي تصف حالة محددة للغاية يمكن فيها استخدام الأسلحة النووية”.

وأشار السفير الروسي لدى بريطانيا، إلى أنه “وفقًا للعقيدة الروسية، فإنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ردًا على ضربة نووية لروسيا، أو إذا كان هجوم تقليدي يهدد وجود الدولة”.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا لا تندرج ضمن الحالات المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت روسيا، إن قرارها تعليق مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لا يزيد من خطر نشوب حرب نووية.

وحسب وكالة “إنترفاكس” للأنباء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف: “لا أعتقد أن قرار تعليق معاهدة ستارت الجديدة يقربنا من الحرب النووية’”.