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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق معاهدة "ستارت".. إعلان عاجل من روسيا بشأن اندلاع الحرب النووية

الحرب النووية
الحرب النووية

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن قرارها تعليق مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لا يزيد من خطر نشوب حرب نووية.

وحسب وكالة “إنترفاكس” للأنباء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف: “لا أعتقد أن قرار تعليق معاهدة ستارت الجديدة يقربنا من الحرب النووية’”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة خلال كلمة كرر فيها أيضا اتهامات بأن الغرب يسعى لتدمير روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الكرملين، إن رد فعل الغرب الأولي على قرار روسيا بتعليق معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية لا يظهر استعدادا للتفاوض ولا يدعو للتفاؤل.

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وردا على سؤال حول الشروط التي يمكن لروسيا أن تعود بموجبها إلى المعاهدة، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن كل شيء يعتمد على موقف الغرب.

وأضاف بيسكوف أن روسيا لا ترى أن الغرب أجرى تحقيقا شفافا في هجمات نورد ستريم.

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