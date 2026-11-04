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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي لإنبي: مستمرون في الدفع بالناشئين بمباريات كأس عاصمة مصر ..خاص

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
يسري غازي

أكد محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي انبي على استمرار نهج النادي في الدفع بعناصر من اللاعبين الشباب والناشئين في مباريات كأس عاصمة مصر وبطولة كأس مصر.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: شاركنا أمام بترول أسيوط فى كأس عاصمة مصر الذى انتهى بالتعادل السلبي بثلاث لاعبين أساسيين والباقى من قطاع الناشئين.

وواصل: اعتمدنا على الدفع بالعناصر الشابة فى كأس عاصمة مصر لمنحهم الثقة والاحتكاك القوى فى المسابقات الرسمية.

وأردف : سنواجه فريق بروكسي يوم الجمعة المقبل فى بطولة كأس مصر ونستعد للقاء بقوة، وسوف نواصل نهج سياسة الدفع بعناصر من اللاعبين الناشئين في مباراة بروكسي بكأس مصر.

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلا : سياسة الاستعانة بالعناصر الشابة أثبتت نجاحها مع الفريق الأول في انبي ونمتلك قاعدة عريضة من الناشئين القادرين على تمثيل الفريق الأول بحسب رؤية الجهاز الفني للفريق في قادم الأيام.

إنبي نادي انبي كأس عاصمة مصر كأس مصر فريق إنبي

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