صاروخ لا يقهر.. بوتين يعلن دخول “الشيطان-2” الخدمة القتالية هذا العام

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أولى منصات إطلاق نظام صواريخ سارمات “الشيطان-2” ستبدأ الخدمة القتالية هذا العام.

وقال بوتين، في كلمة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "هذا العام، ستدخل أولي منصات إطلاق نظام صواريخ سارمات في الخدمة القتالية. وسنواصل الإنتاج المتسلسل لصواريخ “كينجال” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطلق من الجو ونبدأ في تسليم كميات كبيرة من صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت المطلقة من البحر".

وقال بوتين، إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتقوية الثالوث النووي.

وقال بوتين، إن “حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية البحرية ستصل إلى 100٪ بعد قبول الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث في البحرية، وستنضم ثلاث طرادات أخرى إلى الأسطول في السنوات المقبلة”.