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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جائزة ترضية لـ بوتين.. تحذير خطير بشأن مستقبل بيلاروس

جائزة ترضية لـ بوتين..
جائزة ترضية لـ بوتين.. تحذير خطير بشأن مستقبل بيلاروس

قال زعيم المعارضة البيلاروسية، إن بيلاروس يمكن أن تصبح "جائزة ترضية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا انسحبت موسكو بعد هزيمتها من حربها في أوكرانيا.

وقالت سفياتلانا تسيخانوسكايا، التي وقفت ضد زعيم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات عام 2020، إنه “لا يمكن ترك بيلاروس "لوقت لاحق" في سياق الحرب في أوكرانيا”.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قالت تسيخانوسكايا، المقيمة الآن في ليتوانيا، إنه “إذا فشلت الأفكار في التحول إلى مينسك بسرعة كافية، فإن بيلاروس ستصبح جائزة ترضية لبوتين الخاسر".

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كان لوكاشينكو في السلطة منذ ما يقرب من 30 عامًا، حيث تولى زمام القيادة كزعيم بيلاروس في عام 1994.

اعتمد لوكاشينكو، وهو حليف قوي لبوتين، بشدة على دعم روسيا بعد انتخابات عام 2020 التي جددت قيادته.

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