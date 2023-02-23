هيئة الرعاية الصحية تشارك بمؤتمر «طوارئ وطب الحالات الحرجة للأطفال» في الأقصر

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في بؤتمر الأقصر للأطفال وحديثي الولادة، والمقام تحت عنوان "طوارئ وطب الحالات الحرجة للأطفال"، والذي شارك فيه نخبة من أساتذة الجامعات، واستمر على مدار يومين، مستهدفًا أطباء الأطفال وحديثي الولادة بأقسام الأطفال والرعايات والحضانات بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

تناول المؤتمر عدة محاور شملت ما لا يعرفه الأطباء عن الرضاعة الطبيعية، وصعوبات الرضاعة الطبيعية، وأسباب غيبوبة الأطفال حديثي الولادة الناتجة عن خلل في التمثيل الغذائي.

وحالات طوارئ للأطفال حديثي الولادة، وتفسيرات غازات الدم وحالات مثيرة للاهتمام في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة، وقصة المضادات الحيوية، وطوارئ الغدد الصماء لدى الأطفال، والبلازما في PICU، متى وكيف؟ وطب كلى الأطفال - دراسة حالة.

وعدوى الجهاز التنفسي عند الأطفال، وأمراض الدم في الأطفال، وحالات أمراض الجلد في حالات MIS-C، وكيفية متابعة الأطفال في المستشفى، وتأثير الأدوية على كبد الأطفال ومرضى جراحة الأطفال من الحالات البسيطة إلى المعضلات الجراحية في علاج حالات تشوه المستقيم.

والطوارئ الجراحية لحديثي الولادة، ومتى يجب الرجوع إلى جراح الأطفال، وكيفية تشخيص حالات الضعف في الجهاز العضلي الحركى، والتغذية العلاجية للمريض المصاب بالحروق والتغذية في PICU.. التحديات والحلول، والالتهاب الرئوي المتكرر عند الأطفال، والمسئولية الذاتية والممارسات الطبية.

والفحص والتشخيص المبكر لسرطان الأطفال، وما الذي يحتاج طبيب الأطفال إلى معرفته، وعلاج الحالات الطارئة للخطأ في التمثيل الغذائي والقلب.. منظور مختلف، وأسباب الغيبوبة في الأطفال حديثي الولادة، والسكتة الدماغية عند الأطفال، وكيف يتعامل الطفل المتشنج الحاد.

قام بالقاء المحاضرات بالمؤتمر نخبة من أساتذة جامعات “القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وجنوب الوادي، والمعهد القومي للبحوث”، إضافة إلى رؤساء أقسام الأطفال بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ترأس المؤتمر الدكتورة سمية بدر الدين، رئيس قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بمجمع الأقصر الطبي الدولي ورئيس رابطة أطباء الأقصر، تحت إشراف وتنسيق الدكتور محمود الديب، مدير مشروع التأهيل الإلزامي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة سارة أيمن، مدير مشروع التأهيل الإلزامى بفرع الأقصر، والدكتورة أسماء محفوظ، منسق تدريب أطباء الأطفال بمشروع التأهيل الإلزامي.