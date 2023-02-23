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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.. انتبهي لهذه الآلام

صدى البلد

تسبب المعاناة من الألم المزمن من زيادة  خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من وقال أحد الخبراء إن ممارسة التمرينات هو "أقوى" أداة ضد الخرف ، والذي يمكن أن يمثل مشكلة لمن يعانون من آلام مزمنة.

 

ووفقا لموقع اكسبريس يعد الخرف هو اسم لمجموعة من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ وهي أكثر شيوعًا بين كبار السن ، يمكن أن تسبب مشاكل في الذاكرة والسلوك وحتى الحركة. 

 

لا يوجد علاج معروف للخرف حتى الآن ، ومع ذلك ، هناك عوامل يمكن أن تزيد أو تزيد من خطر الإصابة به.

 

وجدت دراسة الآن أن الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن لأكثر من ثلاثة أشهر في كل مرة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف والتدهور المعرفي.

يمكن أن يشمل الألم المزمن في هذه الحالة التهاب المفاصل وآلام الظهر أو السرطان .

اكتشفت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، أن الحُصين - وهو هيكل دماغي مرتبط بالذاكرة والتعلم - يبلغ من العمر حوالي عام في شخص يبلغ من العمر 60 عامًا يعاني من ألم مزمن في منطقة واحدة مقارنة بمن لا يعانون من ألم.
كان هذا يعادل ما يزيد قليلاً عن عامين من الشيخوخة على الدماغ.

أوضح مؤلف الدراسة أن أداء الأشخاص الذين لديهم موقع ألم واحد أسوأ في مهمة معرفية واحدة فقط ، وهي القدرة على تذكر أداء مهمة في المستقبل.

تم أخذ عدد من الحالات المساهمة في الدراسة في الاعتبار بما في ذلك العمر وتعاطي الكحول وكتلة الجسم والعرق والجينات وتاريخ السرطان والسكري ومشاكل الأوعية الدموية أو القلب والأدوية والأعراض النفسية وحالة التدخين 
قد يكون الأشخاص المصابون بالألم المزمن في أماكن متعددة من الجسم  أقل قدرة على الالتزام بالنشاط البدني المنتظم كآلية محتملة لزيادة خطر الإصابة بالخرف."

وتدعم تعليقاته دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي .

الخرف تدهور الدماغ الام الظهر

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