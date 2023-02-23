موفاسا.. سيارة كروس أوفر جديدة من هيونداي

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارتها الجديدة موفاسا، وتنتمي موفاسا إلي فئة السيارات الكروس اوفر، بالاضافة الى ان هيونداي يتوافر لديها العديد من اصدارات السيارات موديل 2023، وتقدم سيارة موفاسا بشكل خاص لسوق السيارات الصينية.

سيارة هيونداي موفاسا الكروس أوفر الجديدة

أبعاد هيونداي موفاسا

تأتي سيارة هيونداي موفاسا داخل السوق الصيني بطول 4475 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1665 مم، وقاعدة عجلات بطول 2680 مم، ووزن فارغ 1464 كيلو جرام، وتتسع موفاسا لخمسة أشخاص.

محرك هيونداي موفاسا

تستمد سيارة هيونداي موفاسا قوتها من محرك بنزين سعة 2000 سي سي، وينتج قوة 160 حصان ، وتصل سرعة السيارة القصوى 187 كم/ساعة، في وتهدف هيونداي لطرح طرازات أخرى من مفاسا بنسخ هجينة أو كهربائية.

سيارة هيونداي موفاسا الكروس أوفر الجديدة

فكرة إنتاج موفاسا

تأسيس مشروع مشترك بين هيونداي وبكين في عام 2002 نتج عنه إصدار سيارة موفاسا، وتعد سيارة موفاسا هي الأصدار الخامس الذي ينتج عن ذلك التعاون، وتقدم موفاسا داخل سوق السيارات الصيني فقط، ويمكن بعد ذلك أن تصل أسواق أخري لاحقاً.

والجدير بالذكر أن سيارة هيونداي موفاسا ستظهر لأول مرة في معرض شنجهاي للسيارات الشهر المقبل من عام 2023 الجاري، وستنطلق في سوق السيارات الصينية بعد ذلك بوقت قصير.