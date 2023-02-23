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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم أسوان يشهد نهائي مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة بأسوان

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فعاليات نهائى مسابقة أوائل الطلبة "للمرحلة الثانوية" على مستوى المديرية وذلك داخل قاعة مدرسة الفندقية المتقدمة ، وهو الذى يأتي فى توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقد حضر اللقاء سمير كامل أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن ، وصافيناز محمد ابراهيم أمين لجنة التعليم بالحزب ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، ومحمد عبدالدايم مدير إدارة التعليم الثانوى ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التعليمية بالتعليم الثانوى والعلاقات العامة.

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مسابقة أوائل الطلبة

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع المدارس المشاركة ، والتهنئة لمدرسة أسوان الثانوية بنات الفائزة بالمركز الأول، متمنيًا لهم التمثيل المشرف لمحافظة أسوان فى تصفيات الجمهورية ، وخاصة أن جميع من شارك فى التصفيات كان فائز ومتميز.

الجدير بالذكر بأن المسابقة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحزب مستقبل وطن حيث تشكلت لجنة تحكيم مسابقة اليوم من على عبدالغنى موجه أول اللغة العربية ، والدكتورة سوسن عبدالعزيز موجه عام اللغة الإنجليزية ، وعادل حامد موجه عام الرياضيات ، وحسن عبدالستار موجه عام العلوم.

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أنشطة تعليمية

وعزة على موجه أول الكيمياء ، وعباس محمد موجه أول الفيزياء ، وحسين مصطفى موجه أول الأحياء ، وهناء محجوب موجه أول التاريخ ، ومنار فتحى موجه أول الجغرافيا ، وسكينة خليل موجه أول الفلسفة والمنطق ، وياسر مصطفى موجه أول علم النفس والاجتماع ، وعلاء الدين عبدالرحمن موجه أول التربية الاجتماعية .

وتقوم المسابقة على أن يضع موجهى عموم المواد أسئلة تحريرية للطلاب بنسبة ٧٥%، بينما يضع موجه عام التربية الاجتماعية أسئلة ثقافية عن المشروعات القومية بنسبة ٢٥% حيث تنافس فى التصفيات خمسة مدارس بواقع مدرسة من كل إدارة التعليمية، وقد فازت بالمركز الأول فى تصفيات اليوم مدرسة أسوان الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية، بينما فازت بالمركز الثانى مدرسة محمد صلاح الباقر المشتركة بإدارة نصر النوبة التعليمية، وفازت بالمركز الثالث مدرسة ابراهيم بشير الثانوية بنات بإدارة كوم امبو التعليمية، وحصلت على المركز الرابع مدرسة دراو الثانوية بنات بإدارة دراو التعليمية، فى حين حصلت مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية على المركز الخامس.

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