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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتنسيق مع اليونسكو.. محافظ أسوان: معرض دولى ومسابقة سنوية لمنتجات الحرف البيئية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع مدير مكتب اليونسكو

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة. 

وكان أبرز ما جاء في اللقاء تنظيم معرض دولى ومسابقة سنوية لمنتجات الحرف البيئية والتراثية واليدوية بمشاركة واسعة من العارضين بالمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية "معرض أيادى مصر"، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو لعرض المنتجات اليدوية وتسويقها عالمياً، مع تنظيم ورش جماعية للفنانين لتبادل الثقافات والفنون، بالإضافة إلى ربط ذلك بالمعارض الدائمة فى 7 مراكز للأمومة والطفولة بقرى حياة كريمة.

وتناول اللقاء أيضاً أوجه التعاون بين الجانبين فى جميع المجالات والأنشطة التعليمية والشبابية والداعمة للنساء وذوى الهمم، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً دينا إبراهيم، مسئولة العلاقات الدولية.

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منظمة اليونسكو

لقاء محافظ أسوان مع مدير مكتب اليونسكو

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان، فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، موضحاً أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو، والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ، بدءاً من انطلاق مشروع إنقاذ آثار النوبة عام 1963 لإنقاذ 22 معبدا، من أبرزها معبدا أبو سمبل، بجانب إنشاء مركز الوثائق فى عام 2001 ليكون مرجعاً للدراسات النوبية بمتحف النوبة، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية فى هذا الشأن .

وأشار أشرف عطية إلى استمرار هذه العلاقة التاريخية بين أسوان ومنظمة اليونسكو فى المجالات التعليمية والأثرية والثقافية والفنية والتراثية، ليمتد بعد ذلك إلى انضمام أسوان فى عام 2005 إلى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو، وليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019.

وأشاد بالجهود المتميزة لرئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والتى ساهمت فى دخول أكثر من محافظة ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو بهدف تعميم المشاركة، ولتعزيز الجودة والتميز فى مجال التعلم ، مع التوسع فى استخدام تكنولوجيات التعلم الحديثة، بالإضافة إلى تنشيط التعلم داخل المجتمعات المحلية للوصول إلى التعلم الشامل للجميع فى النظام التعليمى.

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التجربة الأسوانية

لقاء محافظ أسوان مع مدير مكتب اليونسكو

وأكد محافظ أسوان أن ذلك يتطلب إرادة قوية ومشاركة جادة من جميع أطراف المجتمع لحشد الإمكانيات واستخدامها بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالتعلم والثقافة والتراث الإنسانى الأصيل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نوريا سانز، أنه ستتم الاستعانة بالتجربة الأسوانية الرائدة فى دعم الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، ووضع خطة مستقبلية لتنمية هذه الصناعات بتدريب وتعليم السيدات والأسر والشباب على تحديث وتنويع منتجاتهم وتسويقها إلكترونياً أو بشكل مباشر. 

وقالت إن حصول أسوان على جائزة اليونسكو أدى إلى إنطلاق رؤية جديدة للمحافظة، وهى التركيز على التعلم مدى الحياة، وهناك أيضاً أنشطة داعمة للنساء وذوى الهمم والشباب، ليتكامل ذلك مع تنفيذ أنشطة للتعليم الجيد "استشراف المستقبل"، وإعادة رسم سياسات سوق العمل بما يساعد على توطين العمالة المدربة وزيادة وعى المواطنين، حيث إن الفئات المستهدفة هم السيدات والرجال والطلاب فيما قبل التعليم الجامعى والمرحلة الجامعية.

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