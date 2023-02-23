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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استنفار عام بسوريا تحسبا لهزات أرضية جديدة

الزلزال
الزلزال

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من دمشق، إنه وصل حتى الآن لمطارات سوريا 214 طائرة مساعدات لدعم منكوبي الزلزال، والحكومة السورية بدأت في تنفيذ الخطة الثالثة من خطة الطوارئ.

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وأضاف "هملو"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن هناك 700 مدرسة تضررت جراء الزلزال والهزات الأرضية المتتالية، وتحولت 70 مدرسة لمراكز إيواء مما شكل عبئًا على القطاع التعليمي، وتم توفير خيام وتحويلها لفصول دراسية.

استنفار عام تحسبا لوقوع هزات أرضية جديدة في سوريا

وأشار إلى أن مساعدات الأمم المتحدة وصلت إلى حوالي 270 شاحنة، وهناك استنفار عام تحسبا لوقوع هزات أرضية جديدة في سوريا، موضحًا أن المواطنين افترشوا الطرقات والحدائق وقضوا ليلتهم في سياراتهم، لأن الكثير من المباني متصدعة نتيجة الزلزال، وخوفا من هزة أخرى تضرب المباني.

 

سوريا مطارات سوريا الحكومة السورية الزلزال القطاع التعليمي

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