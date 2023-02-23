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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. كواليس حلقة إيهاب توفيق في برنامج أنغام

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

روجت الفنانة أنغام، لحلقتها مع الفنان إيهاب توفيق، في البرنامج الذي يحمل اسمها “أنغام”.

نشرت أنغام، برومو الحلقة الخاصة بالبرنامج من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت قائلة: "انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج #أنغام 🌟 
يوم الخميس و الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة على @dmctv.eg 
يوم الخميس الساعة ١٠ و نص مساءً بتوقيت دبي على @dubaitv".

لمشاهدة اللينك اضغط هنا

يستعد عدد من نجوم الوطن العربى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية غدا الجمعة 24 فبراير , أبرزهم الفنان أنغام , راغب علامة , عبد الباسط حمودة . 

حفلات الجمعة.. أنغام في قطر وعبد الباسط حمودة بالساقية

24 فبراير.. تفاصيل حفل أنغام في قطر

أنغام 

روجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له غدا 24 فبراير.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».

وشاركت أنغام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، عبر خاصية الإستوري.

وظهرت أنغام  في الصورة مرتدية بدله أنيقة باللون الأسود اللامع ، بينما ظهر هاني شاكر  ببدلة أنيقة باللون الأسود.

 

أنغام الفنانة انغام ايهاب توفيق الفنان أيهاب توفيق عبد الباسط حمودة

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