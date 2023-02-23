شاهد .. كواليس حلقة إيهاب توفيق في برنامج أنغام

روجت الفنانة أنغام، لحلقتها مع الفنان إيهاب توفيق، في البرنامج الذي يحمل اسمها “أنغام”.

نشرت أنغام، برومو الحلقة الخاصة بالبرنامج من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت قائلة: "انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج #أنغام 🌟

يوم الخميس و الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة على @dmctv.eg

يوم الخميس الساعة ١٠ و نص مساءً بتوقيت دبي على @dubaitv".

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يستعد عدد من نجوم الوطن العربى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية غدا الجمعة 24 فبراير , أبرزهم الفنان أنغام , راغب علامة , عبد الباسط حمودة .

أنغام

روجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له غدا 24 فبراير.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».

وشاركت أنغام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، عبر خاصية الإستوري.

وظهرت أنغام في الصورة مرتدية بدله أنيقة باللون الأسود اللامع ، بينما ظهر هاني شاكر ببدلة أنيقة باللون الأسود.