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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام الأمم المتحدة..

مصر تؤكد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض تقويض حل الدولتين

مندوب مصر في الأمم
مندوب مصر في الأمم المتحدة

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض مصر لتقويض حل الدولتين، وذلك خلال مشاركة مصر في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمشاركة أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة. 


وأضاف مندوب مصر الدائم أن اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة على ضوء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وتصاعد التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشهد مزيداً من الاحتقان خلال الفترة الماضية نتيجة الممارسات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وما تستهدفه من تغيير الأوضاع على الأرض بما يقوض حل الدولتين وأسس أية تسوية سياسية مستقبلاً، معرباً عن تعازي مصر في شهداء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس. 


وثمن مندوب مصر الدائم أيضاً جهود لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لدعم القضية الفلسطينية عبر أنشطتها المختلفة، مطالباً باستمرار القضية الفلسطينية على قمة أجندة المجتمع الدولي حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

كما أكد أن مصر ستظل على عهدها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي طالما بذلت من أجلها كل غال ونفيس، وأن مصر على ثقة من أنه سيأتي يوم لكي نحتفل فيه بنيل الشعب الفلسطيني حريته التي طال انتظارها.  

انطونيو جوتيريش المجتمع الدولي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني القدس الشرقية الأمم المتحدة دعم مصر

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