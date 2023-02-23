كن رحيما.. مبادرة إنسانية في مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية بنجع حمادي

أطلقت مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية المشتركة بنجع حمادي، شمال قنا ، مبادرة اجتماعية إنسانية بعنوان "كن رحيما"، تستهدف منح المعلمين والتلاميذ المقتدرين، ملابسهم الشتوية غير المستغلة لزملائهم غير القادرين بالمدرسة، لحمايتهم من برد الشتاء.

وقالت إيمان محمد، منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة، إن فكرة المبادرة طرأت علي الاخصائيات الاجتماعيات بالمدرسة وعدد من التلاميذ، بعد مشاهدة بعض التلاميذ من غير القادرين يرتدون ملابس لا تتناسب مع برودة فصل الشتاء.

و تابعت منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة ، فكانت الفكرة بأن يجلب المعلمات والمعلمين والعاملين بالمدرسة والتلاميذ القادرين ، للملابس الشتوية التي لا يحتاجون إليها وحالتها جيدة، ويتم غسلها وكيها بواسطة الزميلات والتلاميذ، لغرس وترسيخ قيم الرحمة والإنسانية والتكافل الاجتماعى، ومساعدة غير القادرين في نفوسهم.

وأضافت منسق الإعلام بالمدرسة، بأن السيدة عبير أحمد، مدير المدرسة والزميلات الأخصائيات هن الداعم لتنفيذ المبادرة علي أرض الواقع، وبالفعل أتت ثمارها، فقد تم توزيع العديد من قطع الملابس الشتوية علي التلاميذ غير القادرين.

وأشارت محمد، إلى أن المبادرة انطلقت بالفعل بجمع قطع الملابس الجيدة وإعادة تنظيفها وغسلها وكيها، ومن المقرر أن تتطور المبادرة، لتشمل أيضاً توفير كتب دراسية، و تنظيم مجموعات دعم مجانية، للتلاميذ غير القادرين.

وأوضحت منسق الإعلام بالمدرسة، بأن المبادرة تم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة أبوالوفاء عبدالسلام، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، وإشراف سحر يسري، ومنال عبد النعيم ، وحنان همام، الأخصائيات الاجتماعيات بالمدرسة وعبير أحمد محمد، مدير إدارة المدرسة.