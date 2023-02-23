عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كن رحيما.. مبادرة إنسانية في مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية بنجع حمادي

مبادرة كن رحيماً
مبادرة كن رحيماً

أطلقت مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية المشتركة بنجع حمادي، شمال قنا ، مبادرة اجتماعية إنسانية بعنوان "كن رحيما"، تستهدف منح المعلمين والتلاميذ المقتدرين، ملابسهم الشتوية غير المستغلة لزملائهم غير القادرين بالمدرسة، لحمايتهم من برد الشتاء.

 

وقالت إيمان محمد، منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة، إن فكرة المبادرة طرأت علي الاخصائيات الاجتماعيات بالمدرسة وعدد من التلاميذ، بعد مشاهدة بعض التلاميذ من غير القادرين يرتدون ملابس لا تتناسب مع برودة فصل الشتاء.

 

بـ 10 وحدات صحية.. انطلاق مبادرة فحص ما قبل الزواج بصحة قنا

محافظ قنا يوجه بمراجعة تراخيص كافة الورش بمجمع الصناعات الحرفية بالصالحية

 

و تابعت منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة ، فكانت الفكرة بأن يجلب المعلمات والمعلمين والعاملين بالمدرسة والتلاميذ القادرين ، للملابس الشتوية التي لا يحتاجون إليها وحالتها جيدة، ويتم غسلها وكيها بواسطة الزميلات والتلاميذ، لغرس وترسيخ قيم الرحمة والإنسانية والتكافل الاجتماعى، ومساعدة غير القادرين في نفوسهم.

 

وأضافت منسق الإعلام بالمدرسة، بأن السيدة عبير أحمد، مدير المدرسة والزميلات الأخصائيات هن الداعم لتنفيذ المبادرة علي أرض الواقع، وبالفعل أتت ثمارها، فقد تم توزيع العديد من قطع الملابس الشتوية علي التلاميذ غير القادرين.

 

وأشارت محمد، إلى أن المبادرة انطلقت بالفعل بجمع قطع الملابس الجيدة وإعادة تنظيفها وغسلها وكيها، ومن المقرر أن تتطور المبادرة، لتشمل أيضاً توفير كتب دراسية، و تنظيم مجموعات دعم مجانية، للتلاميذ غير القادرين.

 

وأوضحت منسق الإعلام بالمدرسة، بأن المبادرة تم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة أبوالوفاء عبدالسلام، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، وإشراف سحر يسري، ومنال عبد النعيم ، وحنان همام، الأخصائيات الاجتماعيات بالمدرسة وعبير أحمد محمد، مدير إدارة المدرسة.

 

مبادرة كن رحيماً

IMG-20230223-WA0078
IMG-20230223-WA0078
IMG-20230223-WA0077
IMG-20230223-WA0077
IMG-20230223-WA0075
IMG-20230223-WA0075
IMG-20230223-WA0074
IMG-20230223-WA0074
IMG-20230223-WA0073
IMG-20230223-WA0073
IMG-20230223-WA0081
IMG-20230223-WA0081
IMG-20230223-WA0083
IMG-20230223-WA0083
مدرسة مدرسة حاجر الجبل نجع حمادى كن رحيما قنا الملابس القديمة برد الشتاء مبادرة انسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

زلزال عنيف يضرب الحدود التركية السورية.. تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يبحث مقترح خطة العام المالى الجديد مع وفد البنك الدولى

إصابة 14 راكبا.. انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى

ترشيحاتنا

بعد الدمار الهائل.. إجراءات عاجلة من تركيا ضد المقاولين وشركات البناء

ريال مدريد يتجاهل فضيحة نادي برشلونة مع لجنة الحكام الإسبانية |فيديو

تعزيز الأمن السيبراني.. المفوضية الأوروبية تحظر تطبيق "تيك توك"

تطوير كرة القدم.. وزير الشباب يشهد الجلسة الحوارية الرابعة بالمعرض الرياضي الدولي

تشكيل يوفنتوس لمواجهة نانت في الدوري الأوروبي

الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عينك بترف.. متى تكون رجفة العين مؤشرا للإصابة بمرض خطير

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

جدرانها من الذهب.. غرفة العنبر كنز روسي سرقه هتلر وأخفاه عن الجميع

مش هارفع أجري علشان الغلاء.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا| ماذا قالت

فيديو

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ