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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسروقة وبـ 70 مليون دولار.. أين اختفت مجوهرات أشهر تاج في العالم؟

رسم توضيحي عن لحظة
رسم توضيحي عن لحظة غرق جنود الملك جون بمجوهراته

ملك بريطاني عُرف بحبه الشديد للمجوهرات والذهب، واحتفظ لنفسه بكميات كبيرة منه يقدر سعرها حاليا بعشرات الملايين من الدولارات، حتى فقدها بطريقة غير متوقعة.

مجوهرات الملك جون

ترجع بداية حب الملك البريطاني جون للمجوهرات منذ اللحظة الأولى له على العرش، لم يفكر إلا في جمع الثروات، حتى أنه بأكثر ملوك بريطانيا كرها.

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وحبه الشديد للذهب والمجوهرات كان سببا في خسارة الحرب الفرنسية، وقبل وفاته بفترة وجيزة في أكتوبر 1216 ، كان جون يسافر شمالًا إلى قلعة نيوارك في نوتنجهامشير عندما عبر منطقة من المد والجزر المسطحة المعروفة باسم “ذا ووش”.

وحين سافر في عام 1216 إلى مدينة نورفولك في بريطانيا، أصيب بمرض جعله لا يفارق الفراش، لكنه سرعان ما قرر العودة مجددا إلى القصر.

اين اختفى كنز الملك جون

كانت المجوهرات والذهب رفيقه خلال رحلته من وإلى نورفولك، وبسبب المستنقعات المائية في الطريق سلك طريقا أبعد، بينما كانت المجوهرات في عربات تجرها الخيول ويحرسها أشخاص معه.

وسلك الملك طريق أقصر بمفرده، أما جنوده الذين كانوا يجرون العربات المليئة بالكنوز فقد سلكوا الطريق الأقصر والتي تمر خلال هذه المستنقعات.

ولسوء حظهم فقد غرقوا خلال المد بالقرب من جسر ساتون، ولم يستطع أحد إلى الآن تحديد مكان هذه العربات أما الملك فقد توفي بعد ذلك بأيام قليلة.

ويعتقد المؤرخون أن المد اقوي وتحرك المياه بشكل سريع طغى على عربات أمتعة الملك، واكتسح كل شيء، بما في ذلك جواهر التاج الإنجليزي التي لم يتم العثور عليهم ابدا.

ما مصير مجوهرات الملك جون

ما قد يتضمنه هذا الكنز محل نزاع، لأنه مكون من ذهب وفضة ومجوهرات تمت سرقتها من الأديرة الثرية ، المدفونة الآن تحت طين أنجليان الشرقي.

على مر القرون ، بحث الكثيرون عن كنز الملك جون، لكن دون جدوى، فيما يدعي اثنان من علماء الآثار الهواة أنهما حددا المكان الذي دفن فيه. 

فيما أكد المؤرخون أن الكنز المفقود تقدر قيمته بـ 70 مليون دولار أمريكي.

ويحتوي على نقود ذهبية ومجوهرات التاج التي ورثها الملك جون عن جدته ملكة ألمانيا، وبعض الكؤوس الذهبية ولوح فضي وصولجان ذهبي وسيف تريسترام.

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