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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 تريليونات دولار.. خسائر فادحة للعالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية| تفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد دكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن خسائر العالم نتيجة الحرب الحرب الروسية الأوكرانية تصل إلى 5 تريليونات دولار، مشيرا إلى أنه ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع  الأسعار حول العالم.

 

وقال فرج عبدالله، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن اقتصاديات العالم بدأت في التكيف في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية على أنها مستمرة، مؤكدا أنه تم العمل على وضع سيناريوهات لذلك.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومات على مستوى العالم تكبدت خسائر فادحة نتيجة تلك الحرب، وهو ما يظهر في وجود أزمات بسلاسل أمداد الغذاء والطاقة.

 

خط الدفاع الأول عن أوروبا

وأشار فرج عبدالله إلى أن أوكرانيا تعد خط الدفاع الأول عن أوروبا،، مؤكدا أن العملية العسكرية سببها الأساسي الاقتصاد.  

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