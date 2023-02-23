هل تستخدم روسيا السلاح النووي ضد أوكرانيا ؟..سمير فرج يوضح

أكد الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنه لو أوكرانيا استهدفت الداخل الروسي، سيحدث ضرب نووي من قبل موسكو في اليوم الثاني، لكن أمريكا اشترطت على كييف عدم ضرب العمق الروسي

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ن الرئيس الأوكراني لا يرغب في الجلوس على طاولة المفاوضات وهو في موقف ضعف.

وتابع المفكر الإستراتيجي، أن أن روسيا قامت بتدمير البنية التحتية الأوكرانية على مدار الشهور الماضية، وهو ما تسبب في تكبد كييف خسائر كبيرة.

دخلت حيز التنفيذ عام 2011

وأشار سمير فرج إلى أن بوتين هدد بتجميد عضويته في معاهدة نيو ستارت التي وقعت عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتنص على تقليل التسليح النووي»