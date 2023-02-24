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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أفضل الأنواع.. شيرين زكي تكشف حقيقة سلامة الدجاج البرازيلي المباع بالأسواق

صدى البلد

 

نشرت للدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء فيديو عن الدجاج المجمدة.

 

وكتبت في تعليق علي الفيديو الدجاج المجمد بين الحقيقة والشائعات واكدت شيرين في الفيديو المنشور علي صفحتها بان الفراخ المجمدة من افضل انواع الدواجن كما انها ستكون اشاره متربين الدواجن في مراعاة الأسعار والمواطنين حيث يوجد فرق ٢٥ جنية في الكيلو بين الدجاج بالاسواق والدجاج المجمد ولذلك فان المواطن أولي بهذا الفرق .

 

كما أشارت الدجاج المجمدة جيدة جدا وقد تربت عليها الكثير من الاجيال وقد تكون مفيدة ولكن بشرط ان تكون مدة صالحيتها طويلة ولذلك فان الدجاج المجمد جيد وطعمهم مميز وليس له اي مخاطر .

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