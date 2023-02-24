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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض لياقتها البدنية

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

 

 

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها رشاقتها من الجيم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت لقاء الخميسي من داخل الجيم بإطلالة رياضية،  وهى تستعرض لياقتها أثناء أداء التمرينات الرياضية الشاقة، مما حاز على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.


ويعد آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٧٤٢٣٥
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الفنانة لقاء الخميسى إطلالة رياضية أجازة مفتوحة التمرينات الرياضية

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