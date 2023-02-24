نجاح إجراء قسطرة علاجية لتمدد شرياني لمريض بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح إجراء قسطرة علاجية لتمدد شرياني بالشريان المغذي لورم دموي بالكلي اليسرى عن طريق القسطرة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، مع الحفاظ على الشريان الكلوي الرئيسي لمريض عمره 38 سنة.

وقالت الهيئة فى بيان لها، حضر مريض عمره 38 سنة إلى المستشفى يعاني من ألم متكرر الجانب الايسر مع وجود دم بالبول، وعند إجراء الكشف الطبي وطلب الفحوصات الطبية اللازمة والتى تضمنت أشعة مقطعية علي البطن تبين وجود ورم دموي بالكلى اليسرى مع وجود تمددات بالشريان المغذي للورم الدموى مما يجعله عرضة للنزيف والتأثير المباشر على حياة المريض.

وبمناظرة الأشعة والفحوصات بوحدة الأشعة التداخلية قرر الأطباء إجراء قسطرة علاجية لغلق تمدد الشريان الكلوى المغذي للورم مع الحفاظ علي الشريان الكلوى الرئيسي وتمت القسطرة العلاجية بدون مضاعفات وخرج المريض من المستشفى بحالة جيدة.

أجرى القسطرة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمود رفعت _ إستشاري الأشعة التشخيصية و التداخلية لأمراض الجهاز العصبي بمستشفيات جامعة أسيوط، زميل مستشفى روسشيلد – باريس وبمشاركة كلاً من يوسف عبدالحميد _ اخصائي تكنولوجيا الأشعة و التصوير الطبي



وتم إجراء العملية بتكلفة أقل من ٤٠٠ جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.