صبحي يقود ماراثون رياضيا ضمن فعاليات سبورتس إكسبو.. صور

وسط مشاركة ١٥٠٠ شاب وفتاة، قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الجمعة، ماراثون رياضى أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الرياضى الذى انطلقت فعاليات يوم ٢٢ فبراير ويستمر حتى الغد.

يأتى "سبورتس إكسبو" تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتم تنظيم الماراثون من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة القاعدة الشعبية وتم تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية من خلال الإدارة العامة للفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون الوزير، وبالتعاون مع شركة "دلتا كونكس".

أكد الدكتور أشرف صبحى على إقامة الماراثونات الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بشكل أسبوعى، وضمن مختلف الفعاليات والأنشطة التى يتم تنفيذها؛ سعياً لجعل الرياضة "أسلوب حياة" داخل المجتمع، وتأكيداً على أهميتها ودورها فى التكوين الصحى الإيجابي للفرد بدنياً وعقلياً ونفسيا.

أشاد الوزير بمستوى الإقبال على الماراثون الرياضى من قبل الشباب، والحرص على مشاهدة أجنحة المعرض "سبورتس إكسبو" الذى يعكس مدى تطور الصناعة الرياضية، وما وصلت إليه من أفاق جديدة، علاوة على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة التى يتضمنها المعرض، وطوال أيام تنفيذه.

رافق الوزير خلال الماراثون من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وغادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.