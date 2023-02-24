البترول توقع اتفاقية لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال التوقيع على اتفاقية مشتركة بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.



وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول أن الاتفاقية تأتى تأكيداً لالتزام الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وفى إطار التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية فى هذا المجال.





وتُعد سكاتك شركة رائدة فى مجال حلول الطاقة الخضراء وتمتلك خبرات بما يُمكن من إقامة مجمع جديد متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء لتلبية جانب من الاحتياجات المحلية والتصدير .





استراتيجية التحول الطاقي

وأضاف وزير البترول أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية الوزارة للتحول الطاقى والسياسات المُتبعة للخفض التدريجى للانبعاثات وبما يخدم استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة.



وقع الاتفاقية المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد صبحي رئيس شركة موبكو وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك بحضور المدير الإقليمى للشركة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومدير تطوير الأعمال لشركة سكاتك، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .

