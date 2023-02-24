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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 200 طبيب.. انطلاق المؤتمر الثاني لأمراض الصدر والحساسية لجنوب الوادي

مؤتمر أمراض الصدر
مؤتمر أمراض الصدر بجامعة جنوب الوادى

نظمت جامعة جنوب الوادى بقنا ، المؤتمر الثاني لأمراض الصدر والحساسية بالتعاون مع جمعية الرعاية التنفسية، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طبيب من المستشفيات الجامعية والحميات والصدر بمحافظات جنوب الصعيد، بحضور كوكبة كبيرة من رواد أساتذة أمراض الصدر والحساسية.

 

حاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، كما شهد المؤتمر تكريم عدد من شباب الباحثين في مجال أمراض الصدر والحساسية من المشاركين في المؤتمر.

 

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أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة في نقل الخبرات بين رواد الأساتذة وشباب الأطباء، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعة شهدت طفرة تطور كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست على حجم الجراحات الدقيقة والناجحة التى تجريها يوميا لمرضى جنوب صعيد مصر.

 

و قال الدكتور علاء رشاد، رئيس قسم أمراض الصدر والحساسية ورئيس المؤتمر العلمي، إن المؤتمر ناقش واستعرض عدد من الأبحاث الهامة خاصة بضيق التنفس و حساسية الصدر والسل للأطفال والبالغين في مختلف المراحل العمرية، سبل الوقاية والعلاج منها.

 

وأضاف رشاد، بأنه على هامش المؤتمر جرى تنظيم ورشة عمل تطبيقية لشباب أطباء محافظات جنوب الصعيد على الأشعة التليفزيونية لبعض حالات أمراض الصدر بمستشفى المرزوقى الجامعى للطوارئ، وسط مشاركة كبيرة من أطباء محافظات جنوب الصعيد.

 

أوضح الدكتور خالد حسين، رئيس جمعية الرعاية التنفسية للأمراض الصدرية، بأن المؤتمر شهد مناقشات علمية مثمرة حول أمراض حساسية الصدر عند الأطفال قبل المدرسة وبعد البلوغ، وأهمية التثقيف الصحي للوقاية من أمراض الصدر والحساسية والصدر، كما أشاد بالمستوى العلمي للأبحاث التي جرى عرضها داخل فعاليات المؤتمر، وبحجم المناقشات البناءة والاستفسارات من قبل الأطباء المشاركين.


 

مؤتمر جامعة جنوب الوادى

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جامعه جامعة جنوب الوادي أمراض الصدر المستشفيات الجامعية جمعية الرعاية التنفسية الحميات

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