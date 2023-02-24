أهالي طور سيناء يطالبون بإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي

طالب سكان طور سيناء بعمل إحلال وتجديد لشبكة المياه والصرف الصحي في احياء الزهور والأمل و اللوكس وذلك بعد تهالك الشبكة تزايد أعداد السكان في تلك الأحياء السكنية القديمة بطور سيناء .



وقد رصد "باب بين الناس " استغاثات لسكان أحياء الأمل والزهور و اللوكس بعد تكرر الأعطال بسبب تهالك شبكة الصرف الصحي.



وقال أحمد مصطفي أحد مواطني طور سيناء إن شبكة المياه والصرف الصحي لم يتم تغييرها منذ ٤٠ سنة ولا بد من الاحلال والتجديد قبل تفاقم المشكلة.

وأضاف محمد وحيد من مواطني طور سيناء إن إصلاح الأعطال ليس حلا ولا بد من تجديد وإحلال الشبكة مشيرا إلي أن انفجار المواسير يؤدي لإهدار كثير من الأموال.



وتتعرض شوارع طور سيناء يوميا لانفجارات مواسير المياه نتيجة تهالك شبكة الصرف الصحي في عدد من الأحياء واحتاجها للإحلال والتجديد.

شبكة الصرف

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