فقرات فنية متنوعة.. 22 موهبة غنائية تتنافس في مسابقة «أجمل صوت» بشرم الشيخ

تتنافس 22 موهبة غنائية على أفضل 3 أصوات في مسابقة أجمل صوت في ألحان كنوز الإبداع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفارس النغم محمد الموجي وملك الموسيقى بليغ حمدي

حيث يقدمون باقة من أجمل ألحان الأساتذة الكبار أمام لجنة التحكيم الدولية التى تضم باقة من الأساتذة الموسيقار يحيى الموجي. الملحن عصام كاريكا .. الموزع الموسيقي حمادة الحسيني. الشاعر عبد المنعم طه.

وينظم الحفلات سيد على اكلول من الجزائر.. المنتح الفنى محمد بن اسماعيل من ليبيا والشاعر محمد بن حسين من السعودية فى حضور جماهيرى و إعلامى ضخم .

حيث يشارك بمسابقة الأصوات ومسابقة الأغنية الخاص. مجدولين خليفة و هاجر القذافى و روعة صلاح و زينة محمد و ناجى سعيد و محمد سعيد و صلاح بو راوى من ليبيا و أحمد طافش من فلسطين و نبيل خليفة من تونس و كريم نور الدين و عصام خضر و عمر عبد الوهاب و رانيا خورشيد و عصمت الشقنقيري و أدهم المصرى و نورهان حسين و عليا عبد العزيز و احمد شمس وهانى الديب و ر شا حسام من مصر .

كما تشارك خارج المسابقة الرسمية فقرات فنية متنوعة مثل الفنان الأمريكى من أصول عراقية رزاق نورى.. والفنان فوزى عبده وعازف السميمية الريس غريب عامر و عازف الجيتار أشرف زيادة كما يقدم الموسيقار الكبير يحيى الموجي مقطوعة موسيقية بألة الكمان تكريما لوالده فارس النغم الموسيقار محمد الموجي .

المهرج

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