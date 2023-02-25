حبس شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون بالقاهرة

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون بالقاهرة.



وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف.

كما تبين قيام المتهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون ، مُتخداً من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.