وزير الخارجية الأسبق: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عبثية.. فيديو

وصف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ «العبثية»،موضحا أن العملية العسكرية وشن الحرب على أوكرانيا لا يحمي موسكو من تمدد حلف الناتو، ولا يمكن السماح له بأن يأخذ أوكرانيا بالكامل ويسيطر عليها، وبهذا فإن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحرب لم يتحقق وستظل العملية العسكرية قائمة لفترة طويلة إذا لم يُبدي أي ملاحظات أو يخطو أي خطوة تجاه السلام.

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن دول العالم تضررت وضجت من هذه الحرب بسبب التأثيرات السلبية على الشعوب.

وأشار وزير الخارجية سابقا، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأنه حقق أهداف على الأرض، مضيفا: « يبقى خلاص انت حققت اللي انت عاوزه، لازم يبقى فيه قدر من المرونة نحو السلام، لازم نشوف حل سلمي، عمر ما الدبلوماسية ما بتحل لوحدها ولا الحرب بيحل لوحده، إما حرب وبعدين دبلوماسية، أو دبلوماسية وبعدها حرب ثم دبلوماسية مرة أخرى».