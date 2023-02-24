نقيب الموسيقيين: لأول مرة في التاريخ يتم تمثيلنا داخل مجلسي الشيوخ والنواب

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه لأول مرة في التاريخ يتم عقد برتوكول داخل مجلسي الشيوخ والنواب بشأن تمثيلهم تشريعيا في جميع الأمور التي تخص النقابة.

تابع الفنان مصطفى كامل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نأسس حاليا قطاع إنتاج داخل النقابة من أجل التعاقد مع كافة الأصوات، مضيفا: "عندنا مواهب فوق العقل والخيال".

أضاف نقيب المهن الموسيقية، "هذه الشركة ستجلب المزيد من الأموال إلى صندوق الإعانات والمعاشات وسيتم تدشين هذه الشركة من خلال تنظيم حفل يوم 10 مارس المقبل، موضحا: تواصل مع عدد كبير من الملحنين وجميعهم مستعد للمساهمة والمساعدة والتنازل عن نصف الأجر على الأقل.