حتحوت يوجه رسالة تحفيزية للاعبي منتخب الشباب قبل مباراة السنغال المصيرية

وجه الإعلامي هاني حتحوت رسالة للاعبي منتخب مصر للشباب قبل مواجهة السنغال المقرر لها اليوم السبت في الجولة الثالثة لدورالمجموعات ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً .

وكتب حتحوت فى تغريدة له عبر تويتر "رجالة منتخب الشباب.. افتكروا الناس بتبقى فرحانة ازاي بأي انتصار وتأهل للمنتخب، خصوصا إذاكان أمام منافس قوي.

وتابع "العبوا باسم مصر بحب القميص وحب بعضكم لبعض، واكسبوا، بالتوفيق لكابتن محمود جابر وجهازه ولاعبيتنا أمام السنغال اليوم"

ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر لمواجهة السنغال في السابعة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى في الجولةالثالثة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.