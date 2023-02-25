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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكالمة هاتفية تجعل طالب بالصف الثاني الإعدادي يشرع في قتل زميله بسوهاج

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

اعتدى طالب في الصف الثاني الإعدادي على زميله بالصف الثالث الإعدادي، بواسطة سلاح أبيض "سكين"، إثر رفض الأخير إعطاء هاتفه المحمول للجاني، من أجل إجراء مكالمة هاتفية منه، أثناء لهوهما بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (أحمد. ع. ع- 15 عامًا- طالب بالصف الثالث الإعدادي- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليُمنى.

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وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية لخطورة حالته.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة (منال. ر. م- 39 عامًا- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، اتهمت المدعو (السيد. م. ق- 14 عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي- ويقيم دائرة مركز طما)، بالتعدي على نجلها بالضرب، باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المُشار إليها.

بسبب رفض نجلها الذي مازالت خُطاه في منتصف العقد الثاني من العُمر، إعطاء هاتفه المحمول للجاني؛ من أجل إجراء مكالمة هاتفية منه حال لهوهما ببندر طما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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