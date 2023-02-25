عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقارب زوجته الأجنبية.. القبض على قتلة مصري في إيطاليا والبحث عن باقي المتورطين

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية

 أفادت القنصلية العامة في ميلانو بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في واقعة قتل المواطن المصري محمد ابراهيم في ميلانو 

ويأتي ذلك في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في متابعة تطورات قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذي تعرض لحادث قتل في إيطاليا

وأكدت القنصلية المصرية في ميلانو أنه وفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جاري البحث عن مزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة 

وتستمر وزارة الخارجية في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن وضماناً لسرعة عودة رفاته.

مصر الخارجية وزارة الخارجية القنصل محمد ابراهيم إيطاليا قتل مصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ فادح من عواد وشيكابالا.. الترجى يسجل الأول في شباك الزمالك

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

الحق نزل التردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

موضوعات متعلقة

شكري : نتطلع لتوقيع اتفاق إنشاء اللجنة الثنائية الاقتصادية والفنية مع إسبانيا

مذكرة تفاهم بين "الخارجية" ونظيرتها الفلسطينية في مجال المراسم| صور

شكري يؤكد ضرورة توقف الأطراف الخارجية عن التدخل في ليبيا

وزير الخارجية: استمرار التصعيد في فلسطين له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة

وزير الخارجية:القطاع الخاص يلعب دورا مهما في دفع عجلة التعاون بين مصر وأفريقيا

القاهرة وموسكو تبحثان التحضيرات الخاصة بالقمة الإفريقية الروسية المُقبلة

افتتاح مكتب صديقات البحيرة بعد تجديده وتدعيمه بالكوادر البشرية

مصر واليونان تبحثان سبل تطوير وتعزيز أواصر التعاون في مجال السياحة

ترشيحاتنا

فئة المليون جنيه .. 5 سيارات رياضية زيرو في مصر| صور

انهيار تاريخي بأسعار الذهب عالميا.. الأصفر يتراجع لأدنى مستوياته هذا العام

قوات «فاجنر» الروسية تعلن السيطرة على ياغدنيا شمال باخموت

بعد عدم زيارة بايدن.. حادث قطار أوهايو فرصة ترامب الذهبية لإهانة الإدارة الأمريكية

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

سمير فرج: حرب روسيا وأوكرانيا لن تنتهي قريبًا.. لهذا السبب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك ريد فيلفيت بأسهل الخطوات

الكذب على الطبيب يؤدي إلى مضاعفات خطيرة| خبير مناعة يحذر

طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر | بمذاق لا يقاوم

رئة الفشار مرض نادر يصيب فتاة بسبب هذه العادة.. تعرف على أعراضه

فيديو

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

خبير مياه يوضح علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر.. فيديو

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ