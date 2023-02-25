أقارب زوجته الأجنبية.. القبض على قتلة مصري في إيطاليا والبحث عن باقي المتورطين

أفادت القنصلية العامة في ميلانو بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في واقعة قتل المواطن المصري محمد ابراهيم في ميلانو

ويأتي ذلك في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في متابعة تطورات قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذي تعرض لحادث قتل في إيطاليا

وأكدت القنصلية المصرية في ميلانو أنه وفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جاري البحث عن مزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة

وتستمر وزارة الخارجية في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن وضماناً لسرعة عودة رفاته.