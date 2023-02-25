العملة الإيرانية تنخفض إلى مستوى قياسي مع شراء المدخرين للدولار

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت رغم إجراءات البنك المركزي الهادفة إلى تهدئة الطلب على العملات الأجنبية من جانب المدخرين القلقين بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية للبلاد.

وجرى تداول الريال عند 575 ألف ريال في السوق الحرة غير الرسمية مقابل الدولار ، مقابل 540 ألفا يوم الجمعة ، بحسب موقع الصرف الأجنبي Bonbast.com. كما قدم موقع bazar360.com السعر على أنه 575000.

مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50٪ ، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.

سعيا لتهدئة السوق وتخفيف الطلب على الدولار ، رفع البنك المركزي يوم السبت حظرا على محلات الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة.

وفي الأسبوع الماضي ، فتحت مركزًا للصرافة للسماح للإيرانيين العاديين بشراء العملات الأجنبية ، لكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط شهية العملة الأمريكية بعد.

وقال الموقع الاقتصادي Ecoiran: 'بينما توقع بعض المحللين أنه مع افتتاح هذا المركز ، سينخفض ​​التداول العاطفي في السوق الحرة ، واصل الدولار حركته الصعودية ... وأصبح الحماس أكثر حدة في سوق العقود الآجلة'. .

وفقد الريال ما يقرب من 45٪ من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في أعقاب وفاة شابة إيرانية كردية في حجز الشرطة في سبتمبر.

شكلت الاضطرابات أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

يقول تجار العملات الأجنبية إن انخفاض الريال نابع جزئياً من الاضطرابات وعزلة إيران المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان واستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

أضر إعادة فرض العقوبات الأمريكية في 2018 من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب بالاقتصاد الإيراني من خلال الحد من صادرات النفط الإيرانية والوصول إلى العملات الأجنبية.

منذ سبتمبر توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات ، مما أدى إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران.