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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وكانت قد  تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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