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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل اكتشاف سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز 70 مليون سنة.. فيديو

كتشاف حفرية سلحفاة
كتشاف حفرية سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز الـ 70 مليون عاما

كشف الدكتور محمد قرني، أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عضو الفريق البحثي، تفاصيل اكتشاف حفرية سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز الـ 70 مليون سنة.

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تفاصيل اكتشاف حفرية سلحفاة نهرية تعود لأكثر من 70 مليون سنة

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عمرها أكثر من 70 مليون عام.. اكتشاف سلحفاة نهرية بواحة الخارجة

وقال محمد قرني: "كشفنا أكثر من 50 هيكلا من السلاحف ما بين كاملة ومكسرة، ويوجد تنوع في شكل الهياكل الموجودة، وهذه المنطقة من المناطق البِكر التي بدأنا العمل عليها حديثا، بحثنا كثيرا واستغرقنا فترة حتى نكتشف هذه الحفرية".


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "نعمل على اكتشاف الحفريات الفقارية بالخارجة منذ 5 سنوات".


وأوضح أن "الفريق الموجود في هذه المنطقة مصري 100%، ونحدد عمر الهيكل أو الحفرية من خلال المكان الجيولوجي، والعمر الجيولوجي نحدده عن طريق عمل متخصص، وأساتذتنا في الجيولوجيا استطاعوا تحديد كل المناطق في مصر جيولوجيا، وبالتالي فإننا نعرف العمر التقريبي للحفريات".

 

وأشار إلى منطقة الخارجة واعدة باكتشاف الحفريات الفقارية بشكل كبير للغاية، مضيفا أن تحديد العمر الجيولوجي للحفريات المُكتشفة وفق قواعد علمية معروفة للجيولوجيين. 
 

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