القراءة غذاء الروح.. اتحاد طلاب تجارة أسوان ينظم معرضا للكتاب

نظم اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان معرضا للكتاب برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، تحت شعار "القراءة غذاء الروح"، وسط إقبال كبير في يومه الأول ليصل عدد زوار المعرض على ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة.

وافتتح الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، والوكلاء ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة أسوان.

معرض الكتاب

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات العلمية في مجالات التخصص، بجانب كتب متنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والإنسانية التي ترفع مستوى التفكير والعلوم الأدبية لدى الطلاب.

وأبدى الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة بجامعة أسوان اعجابه بالمعرض وتنظيمه وحث الاتحاد على تنظيم المزيد من هذه الأنشطة المفيدة للطلاب.

من جانبه تقدم الطالب مروان حافظ رئيس اتحاد طلاب الكلية بالشكر الجزيل لعميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة.

أنشطة جامعية

وأطلقت كلية التجارة بجامعة أسوان برامج دبلومات الدراسات العليا، تحت إشراف ورعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان ، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي التجارة جامعة أسوان وتجارة جامعة جنوب الوادي لاطلاق برامج دبلومات الدراسات العليا، وهي البرامج التي تخدم شرائح كبيرة بالمجتمع من أبناء محافظة أسوان، وأيضاً محافظات جنوب الصعيد، سواء في تخصصات إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو الإحصاء والأساليب الكمية.

وقال الدكتور حسن آمين الشقطي عميد كلية التجارة، إن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أطلق برامج الدبلومات بتوقيع برتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي لهذا العام الدراسي، رغم أن كلية التجارة بجامعة أسوان تقدمت بلائحة أكاديمية متكاملة للمجلس الاعلى للجامعات لفتح برامج الدراسات العليا الخاصة بالكلية؛ حرصا على تلبية طلبات واحتياجات سوق العمل المختلفة بالمجتمع للحصول على مؤهل أعلى من المؤهل الجامعي في تخصصات بينية وتخصصات فوقية تضم تخصصات متعددة ومتداخلة؛ والتي من أهمها إدارة المستشفيات وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة المنشآت الأمنية؛ والاقتصاد والمحاسبة والمراجعة؛ والدراسات المصرفية وغيرها.