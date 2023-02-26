عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القراءة غذاء الروح.. اتحاد طلاب تجارة أسوان ينظم معرضا للكتاب

معرض الكتاب بجامعة
معرض الكتاب بجامعة أسوان

نظم اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان معرضا للكتاب برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، تحت شعار "القراءة غذاء الروح"، وسط إقبال كبير في يومه الأول ليصل عدد زوار المعرض على ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة.

وافتتح الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، والوكلاء ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة أسوان. 

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بنصر النوبة شمال أسوان

أسوان .. نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث تصادم سيارتين

 معرض الكتاب 

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات العلمية في مجالات التخصص، بجانب كتب متنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والإنسانية التي ترفع مستوى التفكير والعلوم الأدبية لدى الطلاب.

وأبدى الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة بجامعة أسوان اعجابه بالمعرض وتنظيمه وحث الاتحاد على تنظيم المزيد من هذه الأنشطة المفيدة للطلاب.

 من جانبه تقدم الطالب مروان حافظ رئيس اتحاد طلاب الكلية بالشكر الجزيل لعميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة.

 

صحة أسوان : الكشف الطبي على 2758 مواطن ومواطنة بقرى خريت وعمرو بن العاص

رئيس جامعة أسوان يشارك في مبادرة المحبة والسلام لدول حوض النيل بالأقصر

أنشطة جامعية 

وأطلقت كلية التجارة بجامعة أسوان برامج دبلومات الدراسات العليا، تحت إشراف ورعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان ، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي التجارة جامعة أسوان وتجارة جامعة جنوب الوادي لاطلاق برامج دبلومات الدراسات العليا، وهي البرامج التي تخدم شرائح كبيرة بالمجتمع من أبناء محافظة أسوان، وأيضاً محافظات جنوب الصعيد، سواء في تخصصات إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو الإحصاء والأساليب الكمية.

وقال الدكتور حسن آمين الشقطي عميد كلية التجارة، إن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أطلق برامج الدبلومات بتوقيع برتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي لهذا العام الدراسي، رغم أن كلية التجارة بجامعة أسوان تقدمت بلائحة أكاديمية متكاملة للمجلس الاعلى للجامعات لفتح برامج الدراسات العليا الخاصة بالكلية؛ حرصا على تلبية طلبات واحتياجات سوق العمل المختلفة بالمجتمع للحصول على مؤهل أعلى من المؤهل الجامعي في تخصصات بينية وتخصصات فوقية تضم تخصصات متعددة ومتداخلة؛ والتي من أهمها إدارة المستشفيات وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة المنشآت الأمنية؛ والاقتصاد والمحاسبة والمراجعة؛ والدراسات المصرفية وغيرها. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بنصر النوبة شمال أسوان

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: فيريرا بدأ مباراة الزمالك والترجي بتشكيل كارثي

اليوم.. انطلاق اجتماع نداء الساحل في الجزائر بمشاركة مصر

دار الإفتاء: صوم التطوع جائز في جميع الأوقات ما عدا هذه الأيام

في ذكرى الحرب.. حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 29 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

تفاصيل اكتشاف سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز 70 مليون سنة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ