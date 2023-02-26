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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عادل لاتحاد الكرة: استقيلوا يرحمكم الله

صدى البلد

أعرب محمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، عن حزنه الشديد للنتائج الباهتة التي حققها منتخب الشباب في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وقال محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "للأسف ما يحدث حاليا على مستوى الأندية والمنتخبات، سببه الرئيسي هو الاتحاد المصري للكرة".

وتابع: "أوجه رسالة إلى اتحاد الكرة وهى "استقيلوا يرحمكم الله"، وعلى أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حسن اختيار المجلس القادم".

واختتم تصريحاته قائلا: "الأمور بقت صعبة ومفيش رؤية وفيه قلة خبرة ومشاكل بدون داعي والجبلاية هى المتسبب فيما يحدث".

المقاولون العرب منتخب الشباب بطولة افريقيا المقاولون

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