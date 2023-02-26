عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نادر السيد: تعرضنا للظلم في بطولة أمم أفريقيا للشباب

احمد نادر السيد
احمد نادر السيد

قال أحمد نادر السيد، حارس مرمى منتخب الشباب، إن خروج المنتخب مبكرا من بطولة أمم أفريقيا، بعد الخسارة من السنغال برباعية نظيفة، لا يعكس المستوى الحقيقي للاعبين.

وقال نادر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قصرنا في مباراة السنغال ولكن أريد أن أؤكد بأن البطولة الحالية ليست مجال لتقييم الجيل الحالي".

وتابع: "الجيل الحالي ليس سيئا كما يصور البعض، اللاعبون لديهم مستقبل مشرق ولكن تعرضنا للظلم".

وواصل: "هناك تقصير من كل الأطراف، اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، وهو ما أدى إلى تلك النتيجة".

وأتم: "كنا نركز بشكل كبير على تلك المواجهة ولكن السنغال كان المنتخب الأقوى وللأسف، غياب التوفيق ساعدهم أيضا".

أحمد نادر السيد منتخب الشباب أمم أفريقيا السنغال اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

عاجل.. جماهير الترجى تحطم أتوبيس لاعبى الزمالك أثناء العودة لفندق الإقامة

بعد الهزة الأرضية بالسويس.. البحوث الفلكية تكشف مناطق النشاط الزلزالي في مصر|تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض 20 جنيها في الكيلو.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

أمريكا: نستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل نقل المسيرات الإيرانية لروسيا

تامر حسني يشيد بأحمد آدم بسبب ما قاله عن الترند: درس حقيقي

2 مليون مشاهدة لأغنية نص عمري لـ جورج وسوف

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 26-2-2023

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. هل يجوز تكراره مرتين في ليلة واحدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ