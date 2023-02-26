أحمد نادر السيد: تعرضنا للظلم في بطولة أمم أفريقيا للشباب

قال أحمد نادر السيد، حارس مرمى منتخب الشباب، إن خروج المنتخب مبكرا من بطولة أمم أفريقيا، بعد الخسارة من السنغال برباعية نظيفة، لا يعكس المستوى الحقيقي للاعبين.

وقال نادر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قصرنا في مباراة السنغال ولكن أريد أن أؤكد بأن البطولة الحالية ليست مجال لتقييم الجيل الحالي".

وتابع: "الجيل الحالي ليس سيئا كما يصور البعض، اللاعبون لديهم مستقبل مشرق ولكن تعرضنا للظلم".

وواصل: "هناك تقصير من كل الأطراف، اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، وهو ما أدى إلى تلك النتيجة".

وأتم: "كنا نركز بشكل كبير على تلك المواجهة ولكن السنغال كان المنتخب الأقوى وللأسف، غياب التوفيق ساعدهم أيضا".