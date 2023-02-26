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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا شوما أعلى فئة أوتوماتك بـ 125 ألف جنيه| صور

سيارة كيا شوما موديل
سيارة كيا شوما موديل 1999

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات الصانع الكوري الجنوبي كيا، وتميزه هذه الطرازات بالعديد من التجهيزات التي جعلتها ذات أولوية أمام المقبلين علي الشراء ومنهم فئة الشباب منها، تصميمها الشبابي والعصري، ومحركها القوي، بالإضافة الي سعرها المتوسطة الذى تطرح به للبيع ومن ضمن هذه السيارات كيا شوما موديل 1999 .

سيارة كيا شوما موديل 1999

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سيارة كيا شوما موديل 1999

محرك كيا شوما موديل 1999

زودت سيارة كيا شوما بمحرك سعرة 1500 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية .

سيارة كيا شوما موديل 1999

مواصفات كيا شوما موديل 1999

زودت مقصورة كيا شوما بالعديد من التجهيزات منها، باور ستيرنج، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وفامية حراري للزجاج، وكسوة مقاعد أصلية  من القماش، كاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الداخلية، وتكيف، وكونسول وسطي، وحوامل أكواب أمامية، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين أمامي، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومساند رأس أمامية، وكراسي أمامية يمكن التحكم في أعادة ضبطهم بشكل يدوي.

سيارة كيا شوما موديل 1999

تظهر سيارة كيا شوما من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، و4 جنوط للكاوتش، وإشارات أمامية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي الحقيبة الخلفية، ومساحة زجاج خلفية.

سيارة كيا شوما موديل 1999

سعر كيا شوما موديل 1999

تباع سيارة كيا شوما موديل 1999 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

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